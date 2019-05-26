Şanlıurfa’da aşiret kavgası: 8 yaralı, 16 gözaltı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Yukarı Koçanlar kırsal mahallesinde yaşayan Kuran ve Nasıran aşiretine mensup iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kısa sürede büyüyen tartışma, taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

17 GÖZALTI

Kırsal mahalleye giden jandarma ekipleri, kavgaya karıştıkları belirlenen 17 kişiyi gözaltına aldı. Kavganın büyümemesi için kırsal mahalle ve hastane çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.