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Şanlıurfa’da aşiret lideri 24’üncü çocuğunu evlendirdi

Şanlıurfa'da aşiret lideri 24’üncü çocuğunu evlendirdiği düğünde misafirleri için bir ton pirinç ve kuru fasulye pişirdi. 3 eşinden olan 24 çocuğu ve yaklaşık 200 torunu, kol kola girip halay çekti.

İHA | 12.11.2018 - 17:20..
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Birecik ilçesinde 2 dönem Mezra Kasabası Belediye Başkanlığı yapan, 3 eşi, 24 çocuğu ve yaklaşık 200 torunu bulunan Ümeyrat Aşireti Lideri Mehmet Emin Güneş, bekar olan 24’üncü oğlu Osman Güneş’i, Büşra Yavuz ile görkemli bir düğünle evlendirdi.

3 BİN DAVETLİYE 250 HİNDİ

Mezra kırsal mahallesinde düzenlenen ve yaklaşık 3 bin davetlinin katıldığı düğünde 250 hindi kesilerek bir ton pirinç ve kuru fasulye pişirildi. Yemekleri misafirlere ikramı da kolay olmadı. Onlarca kişi yemekleri misafirlere ikram etmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Misafirler için kurulan sofra meydanın büyük kısmını kapladı.

HALAY ÇOCUK VE TORUNLARINDAN OLUŞTU

Yapılan düğünde kadın ve erkekler ayrı ayrı halay çekti. Düğün halayı ise aşiret liderinin çocukları ve torunlarından oluştu. Kol kola giren yaklaşık 250 kişi kadın ve erkek grup halinde halay çekti. Düğünde silah atılmasının yaksak olduğunu gösteren bir afiş de asıldı. Düğün boyunca kimsenin silah atmasına izin verilmedi.

ÇOCUKLARININ İSMİNİ EZBERE SAYAMADI

Çocuklarının ismini ezbere sayamayacağını, ancak karşısına geldiklerinde hatırlayacağını söyleyen Aşiret Lideri Mehmet Emin Güneş, “Ben Mehmet Emin Güneş, Mezralıyım, Ümeyrat Aşireti'ndenim. İki dönem belediye başkanlığı, bir arada muhtarlık yaptım. 3 evliyim, 24 çocuk babasıyım. 200’e yakın torun sahibiyim. Bu sonuncusunu evlendiriyorum. Çocuklar karşıma gelince ismini söylerim ama böyle olunca sayamam. Düğünümüze katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Bunlar aşiret düğünleridir. Herkes burada. Geniş bir aşiretiz. Düğünlerimiz güzel oluyor” diye konuştu.

Düğün, gelinin damadın evine getirilmesinin ardından son buldu.

Şanlıurfa’da aşiret lideri 24’üncü çocuğunu evlendirdi

Şanlıurfa’da aşiret lideri 24’üncü çocuğunu evlendirdi

Şanlıurfa’da aşiret lideri 24’üncü çocuğunu evlendirdi

Şanlıurfa’da aşiret lideri 24’üncü çocuğunu evlendirdi

Şanlıurfa’da aşiret lideri 24’üncü çocuğunu evlendirdi

Şanlıurfa’da aşiret lideri 24’üncü çocuğunu evlendirdi

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