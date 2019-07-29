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Şanlıurfa'da aynı ilçede ikinci kaçak trafo tespit edildi

Şanlıurfa'da ele geçirilen kaçak trafoya, savcılık kararıyla el konuldu.

İHA | 29.07.2019 - 12:32..
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Tarımsal sulama sezonuyla birlikte artan kayıt dışı tüketimi engellemek için Şanlıurfa’da denetimlerini artıran Dicle Elektrik ekipleri,  traktör römorkuna yüklenerek mobilize edilmiş kaçak bir trafo ele geçirdi.

KAYIT DIŞI TÜKETİMLE MÜCADELE

Müşterilerine kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli enerji verebilmek için bugüne kadar Enerji Bakanlığı ve EPDK mevzuatlarına uygun biçimde yaklaşık 2 milyar liralık yatırım yapan Dicle Elektrik, bir yandan da tüm imkânlarını kullanarak kayıt dışı tüketimle mücadele ediyor.

Şanlıurfa'da aynı ilçede ikinci kaçak trafo tespit edildi

YAZ AYLARININ GELMESİYLE DENETİMLER ARTTI

Kaçak tüketimin yaz aylarında tarımsal sulama sezonuyla birlikte artması nedeniyle enerji şirketi, teknolojik ve insan gücü ile kaçak trafoları tespit etmek için ciddi çalışmalar yapmaya başladı.

Şanlıurfa'da aynı ilçede ikinci kaçak trafo tespit edildi

AYNI İLÇEDE İKİNCİ KAÇAK TRAFO BULUNDU

Yaklaşık 1 ay önce ihbar üzerine Siverek ilçesine bağlı Kırcalı kırsal mahallesinde kaçak mobil trafo ele geçiren Dicle Elektrik Dağıtım Şanlıurfa İl Müdürlüğü ekipleri, bu kez aynı ilçeye bağlı Turna köyünde bir kaçak trafonun varlığını belirledi.

Şanlıurfa'da aynı ilçede ikinci kaçak trafo tespit edildi

TRAFOYA EL KONULDU

Kaçak trafonun tespit edilmesinin ardından şirket avukatları, savcılığa başvurarak el koyma kararı çıkardı.

Ardından da jandarmalar eşliğinde trafonun bulunduğu yere giden ekipler, bir önceki gibi bir traktörün römorkuna yerleştirilerek mobilize edilmiş 100 KVA gücünde kaçak trafo buldular.

TARLA ÜZERİNDE TEHLİKE SAÇIYORDU

Tarlanın üzerinden geçen enerji nakil hattına kanca atılarak bağlanan ve güvenlik önlemlerini adeta hiçe sayılan kaçak trafo, gerekli güvenlik tedbirleri alınıp enerji bağlantısı kesildikten sonra söküldü ve bir araca yüklendi.

50 HANENİN ELEKTRİĞİNİ KARŞILAYABİLİRDİ

Ele geçirilen trafonun, yaklaşık 50 hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabileceği öğrenildi.

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