taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9363
Euro
6.5976
Altın
1499.56
Borsa
113425.01
Gram Altın
286.56
Bitcoin
42954.3

Şanlıurfa'da babaya iftira atıp cezaevine gönderdiler

3 kızına cinsel istismarda bulundu iddiasıyla cezaevinde kalıp, sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan baba, tartıştığı eşi A.N. tarafından bıçaklandı.

DHA | 25.12.2019 - 16:20..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Şanlıurfa Sırrın Mahallesi'nde A.N., geçen yıl temmuz ayında sağır ve dilsiz olan kocası H.N.'nin kızları Z.N., R.N. ve R.N.'ye yıllarca istismarda bulunduğunu söyleyerek polise şikayette bulundu.

Şikayet üzerine harekete geçen polis, baba H.N.'yi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.N., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

9 AY SONRA SERBEST KALDI

Geçen yıl Kasım ayında mahkemeye çıkan engelli H.N. 9 ay tutuklu kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

EVE GELEN KOCASINI BIÇAKLADI

A.N., eve gelen kocası H.N.'den gitmesini istedi. Çıkan tartışmada A.N., H.N.'yi bıçakladı. Olayın ardından A.N. hakkında Şanlıurfa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Bu davanın da H.N. yargılandığı dava ile birleştirilerek Şanlıurfa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmesine karar verildi.

Evini elinden almak için kızları ve eşi, istismar iftirasında bulunmuş -1

ÇOCUKLAR CİNSEL İSTİSMAR MAĞDURU ÇIKMADI

Davanın bugün görülen karar duruşmasına tutuksuz sanık A.N. (47) ile kocası sanık ve mağdur H.N. (49) hazır bulundu. Sanık A.N. ifadesinde, eşinin çocuklarını taciz ettiğini öne sürerek, kendisini bıçaklamak isteyen kocasının yere düşmesi sonucu yaralandığını savundu. Delilleri değerlendiren mahkeme heyeti, şikayetçilerin tutarsız beyanları, adli ve tıbbi raporların incelenmesi neticesinde çocukların 'cinsel istismar' mağduru olmadığını belirtti. Mağdur babanın evinin elinden alınabilmesi için karısı ve kızları tarafından iftiraya uğradığına dikkati çeken heyet, H.N.'nin tüm suçlamalar yönünden beraat etmesine karar verdi.

Evini elinden almak için kızları ve eşi, istismar iftirasında bulunmuş -4

KARISINA 5 YIL HAPİS

Heyet, sanık A.N.'nin ise 'eşi kasten yaralama' suçundan 5 yıl hapis cezasına mahkum edilmesine ve mevcut halinin devamına karar verdi.

Evini elinden almak için kızları ve eşi, istismar iftirasında bulunmuş -2

Evini elinden almak için kızları ve eşi, istismar iftirasında bulunmuş -3

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trabzon Belediye Başkanı'nın iş isteyene verdiği cevap

Trabzon Belediye Başkanı'nın iş isteyene verdiği cevap

341
Devlet Bahçeli, Kanal İstanbul sözlerine açıklık getirdi

Devlet Bahçeli, Kanal İstanbul sözlerine açıklık getirdi

280
Sel sularına kapılan çocuk, yaşadıklarını anlattı

Sel sularına kapılan çocuk, yaşadıklarını anlattı

33
Erdoğan'dan Mansur Yavaş - Sinan Aygün talimatı

Erdoğan'dan Mansur Yavaş - Sinan Aygün talimatı

164
İngiltere Kraliçesi'nin eşi Prens Philip taburcu edildi

İngiltere Kraliçesi'nin eşi Prens Philip taburcu edildi

190
İzmir'de su kesintisinin açığını sağanakla kapattılar

İzmir'de su kesintisinin açığını sağanakla kapattılar

345
Didem Soydan: Sultangazi'de büyüdüm

Didem Soydan: Sultangazi'de büyüdüm

57
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir