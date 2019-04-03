Şanlıurfa - Akçakale çevreyolunda meydana gelen olayda, trafikte ters yönde giden bir sürücü, hem kendisinin hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı.

80 KM HIZLA TERS GİTTİ

Yaklaşık 2 kilometre boyunca ters yönden giden sürücü, 80 kilometre hızla ölümüne yolculuk yaptı. Ters yönden giden sürücüyü, karşı yönde seyir halindeki bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Dakikalarca süren yolculuk, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan 2 kilometre sonra son buldu.

Şanlıurfa'da bir araç dakikalarca ters yönde ilerledi ViDEO





