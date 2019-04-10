Şanlıurfa'da bir kamyon, 4 aracı hurdaya çevirdi

Şanlıurfa'da bulgur yüklü kamyonun, freni boşaldı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon, önünde ilerleyen bir kamyona ardından 2 otomobil ile 1 hafif ticari araca çarptıktan sonra sürüklenip devrildi. Araçların hurdaya döndüğü kazayı görenler, telefonla sağlık, polis ve itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

KAZADA YARALANANLAR KURTARILDI

Ekipler beklenirken çevredekiler, araçlarda sıkışanları kurtarmak için seferber oldu. Araçlarında sıkışanlar, vatandaşların ve olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Kazada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı.

​Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.







































