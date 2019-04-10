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Şanlıurfa'da bir kamyon, 4 aracı hurdaya çevirdi

Freni boşalınca sürücüsünün kontrolünden çıkan bulgur yüklü kamyon; önünde ilerleyen 1 kamyon, 2 otomobil ile 1 hafif ticari araca çarptıktan sonra devrildi.

DHA | 10.04.2019 - 17:26..
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Şanlıurfa'da bulgur yüklü kamyonun, freni boşaldı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon, önünde ilerleyen bir kamyona ardından 2 otomobil ile 1 hafif ticari araca  çarptıktan sonra sürüklenip devrildi. Araçların hurdaya döndüğü kazayı görenler, telefonla sağlık, polis ve itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Şanlıurfa'da bir kamyon, 4 aracı hurdaya çevirdi

KAZADA YARALANANLAR KURTARILDI

Ekipler beklenirken çevredekiler, araçlarda sıkışanları kurtarmak için seferber oldu. Araçlarında sıkışanlar, vatandaşların ve olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Şanlıurfa'da bir kamyon, 4 aracı hurdaya çevirdi

Kazada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı.
​Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'da bir kamyon, 4 aracı hurdaya çevirdi

Şanlıurfa'da bir kamyon, 4 aracı hurdaya çevirdi

Şanlıurfa'da bir kamyon, 4 aracı hurdaya çevirdi

Şanlıurfa'da bir kamyon, 4 aracı hurdaya çevirdi

Şanlıurfa'da bir kamyon, 4 aracı hurdaya çevirdi

Şanlıurfa'da bir kamyon, 4 aracı hurdaya çevirdi

Şanlıurfa'da bir kamyon, 4 aracı hurdaya çevirdi

Şanlıurfa'da bir kamyon, 4 aracı hurdaya çevirdi




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