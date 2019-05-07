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Şanlıurfa'da çadır kenti boşaltılıyor

Suruç'ta yer alan 35 bin kişilik çadır kentte, tahliye işlemleri sürüyor.

DHA | 07.05.2019 - 13:01..
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Şanlıurfa'da çadır kenti boşaltılıyor

8 Mart 2015 tarihinde Şanlıurfa-Suruç karayolu üzerinde hizmete açılan AFAD Suruç Çadır Kent Geçici Barınma Merkezi, boşaltılmaya başladı.

2014 yılında Suriye'nin Kobani kentindeki çatışmalardan kaçarak  Suruç ilçesine sığınan Suriyelilerin çoğunlukta barındığı çadır kentte, tahliye işlemleri sürüyor.

Şanlıurfa'da çadır kenti boşaltılıyor

21 HAZİRAN'A KADAR SÜRECEK

Türkiye'nin en büyük çadır kenti olma özelliğini taşıyan AFAD koordinasyonunda kurulan çadır kentte, Suriyeli sığınmacılar yanlarına aldıkları eşyaları minibüs ve kamyonetlere yükleyerek taşınmaya başladı. Taşınma işleminin 21 Haziran tarihine kadar tamamlanması bekleniyor.

Şanlıurfa'da çadır kenti boşaltılıyor

Şanlıurfa'da çadır kenti boşaltılıyor VİDEO

KİRA YARDIMI YAPILDI

Öte yandan çadır kentten ayrılan Suriyelilere, ev tutmaları için kira yardımı yapıldığı kaydedildi.

Şanlıurfa'da çadır kenti boşaltılıyor

Şanlıurfa'da çadır kenti boşaltılıyor

Şanlıurfa'da çadır kenti boşaltılıyor

Şanlıurfa'da çadır kenti boşaltılıyor

Şanlıurfa'da çadır kenti boşaltılıyor

Şanlıurfa'da çadır kenti boşaltılıyor

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