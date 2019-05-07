8 Mart 2015 tarihinde Şanlıurfa-Suruç karayolu üzerinde hizmete açılan AFAD Suruç Çadır Kent Geçici Barınma Merkezi, boşaltılmaya başladı.
2014 yılında Suriye'nin Kobani kentindeki çatışmalardan kaçarak Suruç ilçesine sığınan Suriyelilerin çoğunlukta barındığı çadır kentte, tahliye işlemleri sürüyor.
21 HAZİRAN'A KADAR SÜRECEK
Türkiye'nin en büyük çadır kenti olma özelliğini taşıyan AFAD koordinasyonunda kurulan çadır kentte, Suriyeli sığınmacılar yanlarına aldıkları eşyaları minibüs ve kamyonetlere yükleyerek taşınmaya başladı. Taşınma işleminin 21 Haziran tarihine kadar tamamlanması bekleniyor.
Şanlıurfa'da çadır kenti boşaltılıyor VİDEO
KİRA YARDIMI YAPILDI
Öte yandan çadır kentten ayrılan Suriyelilere, ev tutmaları için kira yardımı yapıldığı kaydedildi.