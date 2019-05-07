Şanlıurfa'da çadır kenti boşaltılıyor

YSK'nın kararını eleştiren Kılıçdaroğlu, "Kendilerine hakim dendiği için utanırlar mı" diyerek tepkisini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın 23 Haziran'a kadar İBB Başkanı olarak göreve vekalet edeceğini açıkladı.

TSK, Kilis’ten Suriye'ye zırhlı iş makinesi ile askeri araç sevk etti.

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Şampiyonun kasasına girecek olan para

Süper Lig şampiyonunu büyük paralar bekliyor. Lider Galatasaray ipi göğüslerse toplam 450 milyon liralık gelirin sahibi olacak. Şayet şampiyon Başakşehir olursa bu para 350 milyon liraya düşecek.