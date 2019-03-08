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Şanlıurfa'da canlı bomba eğitimi alan DEAŞ'lı teröristler yakalandı

Türkiye'ye geçmeye çalışan terör örgütü DEAŞ üyesi 3 terörist suçlarını itiraf etti.

DHA | 08.03.2019 - 14:24..
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İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sınır hattında devriye görevleri sırasında Türkiye tarafına yasadışı yollarla geçmeye çalışan terör örgütü DEAŞ mensubu Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşı Abdüllatif Eşşemri (24), Muhammed El Ali (32) ile Suriye uyruklu Hüseyin Ahmed (28)'i yakalayarak gözaltına aldı.

TERÖR KAMPLARINDA EĞİTİLDİ

Şüphelilerin yapılan üst aramalarında ele geçirilen cep telefonlarında DEAŞ'la bağlantılı çok sayıda fotoğraf ve örgütsel doküman bulundu. İlçe jandarmada yapılan sorgularında Abdüllatif Eşşemri Dubai'de polis olarak görev yaptığı ve DEAŞ'ta canlı bomba eğitimi aldığı öğrenildi.

Şanlıurfa'da canlı bomba eğitimi alan DEAŞ'lı teröristler yakalandı

Diğer 2 şüphelinin ise terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey mevkilerinde görev aldıklarını söyledikleri belirtildi. Şüpheliler sorgularının ardından geniş güvenlik önlemleri altında sağlık kontrolleri için Akçakale Devlet Hastanesi'ne getirildi. 3 şüpheli alınan sağlık raporlarının ardından adliyeye sevk edildi.

Şanlıurfa'da canlı bomba eğitimi alan DEAŞ'lı teröristler yakalandı

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