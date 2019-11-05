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Şanlıurfa'da çırçır fabrikasında yangın çıktı

Bir çırçır fabrikasında çıkan yangında tonlarca pamuk kül oldu. Fabrikada soğutma çalışmaları devam ediyor.

İHA | 05.11.2019 - 18:42..
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Şanlıurfa - Mardin karayolunun 10. kilometresinde bulunan Casım Yıldız’a ait çırçır fabrikasında meydana geldi.

Henüz bilinmeyen nedenle fabrikada çıkan yangın kısa sürede büyüyerek fabrikayı sardı. Alevlere teslim olan fabrikada balyalar şeklindeki preslenmiş tonlarca pamuk kül oldu.

2 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI

Olay yerine giden itfaiye ekipleri yaklaşık 2 saat sonra yangını kontrol Altına aldı. Fabrikada soğutma çalışmaları devam ederken bir yandan da iş makineleri ile yanmamış pamukların tahliyesi yapılıyor. Yangına ölü ve yaralı olmadığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'da çırçır fabrikasında yangın çıktı VİDEO


Çırçır fabrikasında korkutan yangın: Tonlarca pamuk kül oldu -1

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