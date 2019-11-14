Şanlıurfa'da çocuklar caminin parasını çaldı

Şanlıurfa'nın Süleymaniye Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde, 14 ile 16 yaş arasında 3 çocuk, duvardan tırmanarak Süleymaniye Cami'ne girdi.

CAMİNİN TADİLAT PARASINI ÇALDILAR

Çocuklar, cemaatin cami tadilatı için biriktirdiği 9 bin 500 lira alıp, kaçtı. Camiye gelen müezzin, paranın çalındığını fark edince durumu polise bildirdi. İhbar üzerine araştırma başlatan polis, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyince hırsızlığın çocuklar tarafından gerçekleştirildiğini tespit etti. Polis, kayıplara karışan çocukların kimliklerini tespit edip, yakalama için çalışma başlattı.

Caminin tadilat parasını çalan çocuklar güvenlik kamerasında VİDEO