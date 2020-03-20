Şanlıurfa'da cuma namazı protestosu

Koronavirüsün yayılma riskine karşı alınan yeni tedbirler çerçevesinde Diyanet İşleri Başkanı, cuma günü ve kandil gecesi, cami ve mescitlerin kapalı tutulacağı açıklamıştı.

Vatandaşlara cuma namazını evde kılmaları için de uyarıda bulunan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cuma namazı öncesi bir hatırlatma daha yaptı.

"GELİN BU KAPIYI KIRALIM"

Açıklama sonrası birçok caminin kapalı olduğu görülürken, Şanlıurfa cemaati kurallara uymadı.

Balıklıgöl'deki Dergah Camisi'ne giden bazı vatandaşlar caminin kapalı olmasına tepki gösterirken, bir vatandaşın kapıyı tekmelediği görüldü.

Kilitli olan kapıyı tekmeleyen şahıs, "Müslümanlar, nerede bu Müslümanlar? Gelin bu kapıyı kıralım. Neden korkuyorsunuz? Allah'tan korkalım" diyerek, kapıyı zorlamaya çalıştı.

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EKİPLER ÖNLEM ALDI

Tepki üzerine harekete geçen polis ekipleri, vatandaşları Dergah Camisi'nden uzaklaştırdı ve caminin girişlerini kapattı.