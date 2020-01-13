taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8582
Euro
6.5197
Altın
1552.78
Borsa
120312.45
Gram Altın
292.837
Bitcoin
47494.26

Şanlıurfa'da damat maganda kurşunuyla yaralandı

Açık alanda yapılan düğünde havaya rastgele ateş açan magandalar, damadı başından vurdu.

DHA | 13.01.2020 - 11:00..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde akrabasıyla evlenen Mehmet Yılmaz'ın açık alanda yapılan düğününe katılan bazı davetliler, tabancayla havaya rastgele ateş açtı.

Bu sırada Mehmet Yılmaz, başından vurularak kanlar içinde yere yığıldı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, ağır yaralı olduğunu belirlediği Yılmaz'ı, ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Yoğun bakımda tedaviye alınan Yılmaz'ın, hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Damadın vurulmasıyla düğün, yarıda kesildi. Jandarma ekipleri ise havaya ateş açanları ve Mehmet Yılmaz'ın yaralanmasına neden olan kişiyi belirleyerek, yakalamak için çalışma başlattı.

Damat, düğünde maganda kurşunuyla ağır yaralandı -1

Damat, düğünde maganda kurşunuyla ağır yaralandı -2

Damat, düğünde maganda kurşunuyla ağır yaralandı -3

Damat, düğünde maganda kurşunuyla ağır yaralandı -4

İlginizi Çekebilir
Tek teker üzerinde hız kazaya neden oldu
Sarıyer'de tek teker giderek hız yapan iki motosikletli, birbirleriyle çarpışarak kaza yaptı. Çarpışma sonucu motosikletin biri savrularak yere düşerken, kaza anı kask kamerasına yansıdı.
İzmir'de bıçaklı kavga : 1 ölü
Karşıyaka'da çıkan bıçaklı kavgada, bir kişi hayatını kaybetti.
Karaman'da bir kadın sokak bıçaklı saldırıya uğradı
Karaman'da bir kadın yürüyerek evine giderken kimliği belirsiz bir kişinin bıçaklı saldırısına uğraması sonucu yaralandı.
Hırsızlığa engel olmak isteyen vatandaş vuruldu
Bağcılar'da bir iş yerindeki hırsızlığa müdahale etmeye çalışan vatandaş, ayağından vurularak yaralandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsmailağa Cemaati'ne ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsmailağa Cemaati'ne ziyaret

409
İngiltere, Almanya ve Fransa'dan İran'a ortak açıklama

İngiltere, Almanya ve Fransa'dan İran'a ortak açıklama

202
Bireysel Emeklilik Sistemi'yle toplanan para

Bireysel Emeklilik Sistemi'yle toplanan para

131
Irak S-400 almak için harekete geçti

Irak S-400 almak için harekete geçti

56
Juventus Roma'yı yenerek liderlik koltuğuna oturdu

Juventus Roma'yı yenerek liderlik koltuğuna oturdu

21
Merih Demiral sakatlandı

Merih Demiral sakatlandı

23
Hindistan'da Müslümanların protestosu devam ediyor

Hindistan'da Müslümanların protestosu devam ediyor

52
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir