Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Avrupa Birliği’nin işbirliği ile hayata geçirilen ve 190 milyon liralık bütçesi ile son dönemlerin en büyük projesi olan Şanlıurfa Atık Su Arıtma Tesisinin açılışı gerçekleştirildi.

Şanlıurfa'da devasa atık su arıtma tesisi açıldı

900 BİN KİŞİLİK ATIK SUYU ARITACAK

Şanlıurfa eski havaalanı bölgesinde 168 dönümlük alan üzerine kurulan Merkez Atık Su Arıtma Tesisinin tamamlanmasıyla birlikte 900 binin üzerindeki nüfusun atık suyu doğaya arıtılmış bir şekilde kazandırılacak.

200 HANENİN ELEKTRİĞİ ÜRETİLECEK

Aynı zamanda hem kendi enerjisini hem de 200 haneye yetecek kadar elektrik enerjisi üretecek olan tesis, tarımsal arazilerde de kullanılacak olan arıtılmış suyun oluşturacağı tasarruf ile milli servete önemli oranda katkı sağlamış olacak. Akçamescit Mahallesi’nde kurulan tesiste solar çamur kurutma alanı, dinlenme alanı, ayrıştırma üniteleri, enerji üretim alanı ve çökeltme tankları yer alıyor.

"DEV BİR PROJE"

Açılış töreninde ilk olarak tesis ile ilgili teknik bilgiye yer verildi. Daha sonra Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, açıklamada bulundu.

Çiftçi, “Şanlıurfa Merkez Atık Su Arıtma Tesisinde incelemelerde bulunduk. Dev bir proje, Türkiye’de önemli bir projedir. Ortaklarımızın olduğu bir projedir. Hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından teknik heyet ile birlikte alanda incelemelerde bulunuldu.