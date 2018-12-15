Şanlıurfa'da doktora saldırı

Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana gelen olayda, mesaisi bittikten sonra evine gitmek için otomobiline binmeye çalışan Dahiliye Uzman Doktor Ebru Kılıç, kimliği henüz bilinmeyen kişinin saldırısına uğradı.

SALDIRGAN KAÇTI

Yüzünden yaralanan Kılıç’ın 'imdat' çığlıklarıyla çevredekiler, doktoru hastaneye geri götürürken, saldırgan ise olay yerinden kaçtı.

Yüzünde morluklar oluşan Kılıç, tedaviye alındı. Durumunun iyi olduğu öğrenilen Ebru Kılıç'ın polise verdiği ifadenin ardından, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, saldırganın yakalanması için soruşturma başlattı.

YENİ YASA

Yeni yasaya göre, sağlıkta şiddette failler artık karakoldan serbest kalmayacak, savcılığa sevk edilecek. Bu yasa kapsamında yargılananlar için 12 yıla kadar hapis talep edilebilecek.