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Şanlıurfa'da dokuzuncu kattan düşen işçi öldü

İnşaat halindeki apartmanın 9’uncu katından düşen inşaat işçisi, hayatını kaybetti.

İHA | 15.08.2019 - 11:16..
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Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Akpiyar Mahallesi’nde bulunan inşaat halindeki apartmanın dokuzuncu katına vinç ile malzeme taşıyan Suphi Abuz (62), dengesini kaybederek 9’uncu kattan zemine düştü.

Sert zemine çakılan Abuz, ağır yaralandı.

Şanlıurfa'da dokuzuncu kattan düşen işçi öldü

OTOPSİ YAPILACAK

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekipleri, yaptığı kontrolde Abuz’un hayatını kaybettiğini belirledi. Abuz'un cesedi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Şanlıurfa'da dokuzuncu kattan düşen işçi öldü

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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