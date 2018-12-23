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Şanlıurfa'da düğün magandası 10 kişiyi yaraladı

Viranşehir ilçesindeki düğünde bir kişinin elindeki tüfeğin kazara ateş alması sonucu 10 kişi hafif yaralandı.

AA | 23.12.2018 - 05:03..
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Kırsal Balkatan Mahallesi'ndeki bir düğünde, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tüfekle havaya ateş etti.

Tüfeği indirdiği sırada kazara ateş alması sonucu Kırmızı, Akan ve Çiçek ailelerine mensup aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10 kişi hafif yaralandı.

Şanlıurfa'da düğün magandası 10 kişiyi yaraladı

YARALILARIN DURUMU İYİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi ile Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Güvenlik güçleri silahı ateşleyen kişinin tespit edilmesi için çok yönlü çalışma yürütüyor.

Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili soruşturma başlattı.

Şanlıurfa'da düğün magandası 10 kişiyi yaraladı

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