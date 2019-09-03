Şanlıurfa’da elektirik ekibine saldırı

Elektrik dağıtım ekiplerinin saha çalışması sırasında Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Çokran Mahallesi’nde tarımsal sulamada kullanılan kaçak bir trafo belirlendi.

TRAFOYA EL KONULMASI KARARI

Yapılan tespitlerin ardından durum Cumhuriyet Savcılığı’na bildirildi. Savcılık da kayıt dışı elektrik trafosu ile ilgili el koyma kararı verdi. Bunun üzerine Dicle Elektrik ekipleri savcılığın kararı doğrultusunda bugün, kaçak kullanılan trafoya el koymak üzere jandarma eşliğinde Çokaran Mahallesine gitti.

SALDIRIDA BİR MÜHENDİS YARALANDI

Trafo sahipleri olduğu öğrenilen bir grup, mahalleye gelen elektirik ekibini, jandarmaya rağmen buraya yaklaştırmak istemedi. Gerek ekipteki görevlilerin, gerekse jandarmanın diyalog çabaları sonuç vermeyince, gruptaki bazı kişiler, Dicle Elektrik’e ait araçları taşlayarak, ekipte bulunan görevlilere saldırmaya başladı.

Saldırı sırasında bir elektrik mühendisi yaralanırken, şirkete ait araçların camları kırıldı, araçlar atılan taşlarla ve tekmeleme sonunda hasar gördü.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Jandarmanın müdahalesi ile saldırgan grubun buradan uzaklaştırılmasının ardından kaçak trafo, pano ve diğer malzemelere el konuldu. Saldırıda yaralanan elektrik mühendisi tedavi altına alınırken, saldırganlardan 2 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.









