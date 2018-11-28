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Şanlıurfa'da elektrik kesintisi protestosu

Kaçak elektrik kullanımının yüzde 75'leri gördüğü Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki vatandaşlar kesintilerin keyfi olduğunu iddia etti.

Haber Merkezi | 28.11.2018 - 22:15..
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Şanlıurfa'da elektrik kesintisi protestosu

Şanıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yaşanan elektrik kesintilerini protesto eden toplum örgütleri, Ceylanpınar Caddesi'nde bir araya geldi.

"FATURA VAR, ELEKTRİK YOK"

"Viranşehir’de elektrik öldü" yazılı pankartlar açan vatandaşlar, temsili tabut taşıdı. Grup ayrıca ellerinde, "Bu bir zulümdür", "Hocam internet yok", "Fatura var, elektrik yok", "Sıradaki elektrik kesintisi sevip de kavuşamayanlara gelsin", "Sünnetçi misin durmadan kesiyorsun” yazılı dövizlerle yürüyüş yaptı.

Şanlıurfa'da elektrik kesintisi protestosu

KESİNTİLERİN KEYFİ OLDUĞUNU İDDİA ETTİLER

Şanlıurfa yolunda bulunan parka geçen eylemciler, burada bir basın açıklaması yaptı. Açıklamayı sivil toplum örgütleri adına Viranşehir Derneği Başkanı Murat Karadaş yaptı. Karadaş, elektrik kesintilerinin keyfi olduğunu iddia ederek yaşanan elektrik kesintilerinin bir an önce son bulmasını istedi.

Şanlıurfa'da elektrik kesintisi protestosu

Viranşehir’de yaşlı ve hastaların elektrik kesintileri yüzünden zorluk çektiğini ifade eden Karadaş, devlet yetkililerinin duruma müdahale etmesini beklediklerini sözlerine ekledi.

Şanlıurfa'da elektrik kesintisi protestosu

Şanlıurfa'da elektrik kesintisi protestosu

Şanlıurfa'da elektrik kesintisi protestosu

Şanlıurfa'da elektrik kesintisi protestosu

Şanlıurfa'da elektrik kesintisi protestosu

Şanlıurfa'da elektrik kesintisi protestosu

Şanlıurfa'da elektrik kesintisi protestosu

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