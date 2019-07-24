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Şanlıurfa'da elektrik kontağından çıkan yagın evi kül etti

İlçede bulunan evdeki elektrik kontağında, belirlenen arızadan dolayı oluşan yangın kısa sürede büyüdü ve ev tanınmaz hale geldi.

İHA | 24.07.2019 - 11:07..
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Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde elektrik kontağından çıkan yangın bir evi kül etti.

YANGIN TÜM EVİ KÜL ETTİ

İsmet Gülşen’e ait evde elektrik kontağında meydana gelen arıza nedeniyle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler tüm odalara sıçradı.

Şanlıurfa'da elektrik kontağından çıkan yagın evi kül etti

BÜYÜK MADDİ HASAR OLUŞTU

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve vatandaşların yardımıyla müdahale edilen yangın söndürüldü.

Büyük çapta maddi hasarın meydana gelen yangının ardından hasar tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Şanlıurfa'da elektrik kontağından çıkan yagın evi kül etti

Şanlıurfa'da elektrik kontağından çıkan yagın evi kül etti

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