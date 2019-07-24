Şanlıurfa'da elektrik kontağından çıkan yagın evi kül etti

Kuzey Iraklı turistlerin Uzungöl'de saldırıya uğradığı görüntülerin ortaya çıkmasının ardından 10 bin turist Karadeniz planlarını iptal etti.

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Dermatolog tavsiyeleriyle kistik akne tedavisi

En şiddetli sivilcelerden bile kurtulmak için uzman tavsiyeleri...