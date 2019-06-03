Şanlıurfa'da FETÖ operasyonu: 7 tutuklama

Türkiye genelinde FETÖ'cülere düzenlenen operasyonlar devam ediyor.

Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatları doğrultusunda yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında,Şanlıurfa'da tespit edilen özel etüt merkezlerinde örgüt adına faaliyet yapan kişiler takibe alındı.

7 KİŞİ TUTUKLANDI

Yapılan araştırma ve takibin ardından polisin düzenlediği eş zamanlı operasyonlarla 16 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise bir miktar para ile örgütsel doküman ve dijital veriler ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden, 7'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.















