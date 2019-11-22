Şanlıurfa'da FETÖ operasyonunda 8 kişi tutuklandı

Trump: Ben olmasaydım Hong Kong diye bir yer olmazdı

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Esnafın dikkati anne ve iki çocuğunu son anda kurtardı

İstanbul'da kaldırımda çocuklarıyla yürüyen bir anne arkadan gelen freni boşalmış kamyonu fark etmedi. Kamyonu fark eden esnaf anne ve iki çocuğunu son anda kurtardı. O anlar kameralara yansıdı.