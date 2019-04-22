taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8436
Euro
6.571
Altın
1278.78
Borsa
96088.9
Gram Altın
240.252

Şanlıurfa’da freni boşalan tır pazara daldı

Sokakta kurulan pazardaki birkaç tezgahı deviren tır, park halindeki minibüse çarparak durabildi.

İHA | 22.04.2019 - 11:46..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde freni boşaldığı iddia edilen malzeme yüklü tır pazara girdi.

Kazada şans eseri ölen veya yaralanan olmadı.

FRENİ BOŞALAN TIR PAZARA DALDI

Olay, sabah saatlerinde Seyfioğlu Caddesi üzerinde kurulan semt pazarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Mustafa Yurteri yönetimindeki 42 FBM 06 plakalı malzeme yüklü tır, freninin boşalması üzerine pazara daldı. Tır, pazarın girişinde bulunan bir minibüse çarparak durabildi.

Şanlıurfa’da freni boşalan tır pazara daldı

KİMSE YARALANMADI

Pazarın yeni kuruluyor olması ve sabah saatlerinde kalabalık olmaması büyük bir faciayı önledi. Olay yerinde yapılan incelemeler sonrasında, kazaya karışan tır ve hasar gören minibüs kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Şanlıurfa’da freni boşalan tır pazara daldı

Şanlıurfa’da freni boşalan tır pazara daldı

Şanlıurfa’da freni boşalan tır pazara daldı

Şanlıurfa’da freni boşalan tır pazara daldı

Şanlıurfa’da freni boşalan tır pazara daldı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İstanbul'da taksiye binen kadın tecavüze uğradı

İstanbul'da taksiye binen kadın tecavüze uğradı

102
Sıla-Ahmet Kural davasında 2. duruşma

Sıla-Ahmet Kural davasında 2. duruşma

142
Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evin sahibi olayları anlattı

Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evin sahibi olayları anlattı

151
Halde fiyatlar düşecek

Halde fiyatlar düşecek

135
Kılıçdaroğlu'na saldıranlar yakalandı

Kılıçdaroğlu'na saldıranlar yakalandı

325
İsrailli bakanın nefret dolu sözleri

İsrailli bakanın nefret dolu sözleri

193
FT: İran'a yaptırımlar ağırlaşacak

FT: İran'a yaptırımlar ağırlaşacak

58
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir