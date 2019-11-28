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Şanlıurfa'da gaza basan motosikletli dönerciye girdi

Fren yerine gaza basan motosikletli, duramayarak dönerciye girdi. Şans eseri hem sürücü hem de işletmeci Akbaş, kazayı yara almadan atlattı.

DHA | 28.11.2019 - 16:23..
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Şanlıurfa'da Camikebir Mahallesi'nde bir döner salonu işleten Veysel Akbaş, sabah saatlerinde iş yerine gelerek kepenklerini açmaya başladı.

Şanlıurfa'da gaza basan motosikletli dönerciye girdi

YARA ALMADAN KURTULDU

Veysel Akbaş, kepenkleri yukarı kaldırdığı sırada arkadan çarpan motosikletle birlikte iş yerinde yere düştü. Kısa süreli şoku atlatan dönerci Veysel Akbaş, yara almadan kurtuldu.

Motosikletle dönerciye girdi VİDEO

YANLIŞLIKLA GAZA BASTI

İsmi öğrenilemeyen sürücü, motosikleti ile seyir halindeyken frene basacağına yanlışlıkla gaza bastığını belirtti.

GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

İş yeri sahibi motosiklet sürücüsünden şikayetçi olmazken, kaza anı ise döner salonunun güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Şanlıurfa'da gaza basan motosikletli dönerciye girdi

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