Şanlıurfa'da gaza basan motosikletli dönerciye girdi

Bir mağaza kadın çalışanlarından regl dönemlerinde rozet takmasını istedi. Firma ‘anlayışa teşvik etmek’ istediklerini söyleyerek, kendisini savundu

Görele'de, sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Giresun'da sağanak yağış su baskınlarına neden oldu

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Adana'da elektrikli otomobil kafeye girdi: 2 yaralı

Ziyapaşa Bulvarı'nda Cemil D.'nin kullandığı elektrikli otomobil, geri manevra yerine ileri gidince araç kontrolden çıktı. Araç kafeye girdi, ancak bazı müşteriler çaylarını içmeye devam etti.