Şanlıurfa'da gaza basan motosikletli dönerciye girdi

Şanlıurfa'da Camikebir Mahallesi'nde bir döner salonu işleten Veysel Akbaş, sabah saatlerinde iş yerine gelerek kepenklerini açmaya başladı.
YARA ALMADAN KURTULDU
Veysel Akbaş, kepenkleri yukarı kaldırdığı sırada arkadan çarpan motosikletle birlikte iş yerinde yere düştü. Kısa süreli şoku atlatan dönerci Veysel Akbaş, yara almadan kurtuldu.
Motosikletle dönerciye girdi VİDEO
YANLIŞLIKLA GAZA BASTI
İsmi öğrenilemeyen sürücü, motosikleti ile seyir halindeyken frene basacağına yanlışlıkla gaza bastığını belirtti.
GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI
İş yeri sahibi motosiklet sürücüsünden şikayetçi olmazken, kaza anı ise döner salonunun güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.