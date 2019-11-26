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Şanlıurfa'da gençlerin kavgası: 1 ölü

Haliliye ilçesinde, iki grup arasında çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada 25 yaşındaki Müslüm Akkuş hayatını kaybetti.

İHA | 26.11.2019 - 17:54..
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Şanlıurfa'nın, Haliliye ilçesindeki Yavuz Selim Mahallesi'nde sabah saatlerinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı.

GENÇ ÇOCUK KURTARILAMADI

Bıçak ve silahların da kullanıldığı kavgada kim tarafından ateşlendiği henüz belirlenemeyen tüfekten çıkan mermilerin isabet etmesi sonucu yaralanan 25 yaşındaki Müslüm Akkuş, ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Tedavi altına alınan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerine giden polis ekipleri, kavgaya karışanları belirlemek için çalışma başlattı.

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