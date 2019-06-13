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Şanlıurfa’da günün kahramanı çocuklar

Şanlıurfa’da yerleşim yerlerine yakın noktada çıkan yangını söndürmek için çocuklar canla başla mücadele etti.

İHA | 13.06.2019 - 19:00..
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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde yangın çıktı.

Sigara izmaritinden çıktığı iddia edilen yangın, kısa sürede yaklaşık bin metrekarelik alana yayıldı.

Şanlıurfa’da günün kahramanı çocuklar

BÜYÜK PANİK YAŞANDI

Kuru otların kısa sürede tutuştuğu yangın, yerleşim yerlerine yakın olmasından dolayı paniğe neden oldu. Vatandaşların yangını fark etmesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Mahallenin çocuklarından anız yangınına müdahale İZLE

ÇOCUKLAR HORTUM TAŞIDI

Müdahale sırasında çocuklar da itfaiye ekiplerinin su hortumunu taşıyarak yardımcı oldu. Yangın yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı.

Şanlıurfa’da günün kahramanı çocuklar

Şanlıurfa’da günün kahramanı çocuklar

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