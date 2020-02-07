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Şanlıurfa’da, ham petrol hırsızlığına 4 tutuklama

Polis ekiplerince, petrol boru hattına vana takarak 67 ton ham petrol çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 kişiden 4’ü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA | 07.02.2020 - 14:31..
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Şanlıurfa'da, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütlü şekilde BOTAŞ'a ait petrol boru hattından hırsızlık yapan suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

8 ŞÜPHELİDEN 4'Ü TUTUKLANDI

Ekipler tarafından, bir depoya düzenlenen baskında 67 ton ham petrol çaldığı belirlenen 8 kişi gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan 8 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkan 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 4 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şanlıurfa’da, ham petrol hırsızlığına 4 tutuklama

Şanlıurfa’da, ham petrol hırsızlığına 4 tutuklama

Şanlıurfa’da, ham petrol hırsızlığına 4 tutuklama

Şanlıurfa’da, ham petrol hırsızlığına 4 tutuklama

Şanlıurfa’da, ham petrol hırsızlığına 4 tutuklama

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