Şanlıurfa’da, ham petrol hırsızlığına 4 tutuklama

Şanlıurfa'da, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütlü şekilde BOTAŞ'a ait petrol boru hattından hırsızlık yapan suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.
8 ŞÜPHELİDEN 4'Ü TUTUKLANDI
Ekipler tarafından, bir depoya düzenlenen baskında 67 ton ham petrol çaldığı belirlenen 8 kişi gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan 8 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkan 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 4 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.