Şanlıurfa'da havaya rastgele ateş açan 3 kişi yakalandı

Şanlıurfa'da akşam saatlerinde Ahmet Erseven Mahallesi'nde maganda vakası meydana geldi.

İddiaya göre, 2'sinin elinde av tüfeği bulunan 4 kişi, sokak aralarında havaya ateş açtı.

İhbar üzerine gelen polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlatarak mahalleyi ablukaya aldı.

Bazı sokakları araç ve yaya trafiğine kapatan özel harekat polisleri şüphelilerin yerlerini belirleyerek yakalamak için harekete geçti. Polisi fark eden şüpheliler kaçmaya başladı. Ekipler, yaşanan kovalamacanın ardından 3 şüpheliyi bir binanın bodrum katında yakaladı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Polis yaptığı aramada havaya ateş edildiği belirlenen bir av tüfeğini de ele geçirdi. Şüpheliler hastanede yapılan sağlık kontrolünün ardından Şehitlik Polis Merkezi'ne götürüldü.

Polis, olay sonrası av tüfeği ile kaçtığı belirtilen 1 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.















