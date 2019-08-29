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Şanlıurfa'da havlıyor diye köpeği av tüfeğiyle vurdu

Havlama sesinden rahatsız olduğu sokak köpeğine av tüfeği ile ateş eden şahıs, gözaltına alındı.

DHA | 29.08.2019 - 17:17..
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Şanlıurfa'nın Devteşti Mahallesi'nde kimliği açıklanmayan kişi, havlama sesinden rahatsız olduğu sokak köpeğine av tüfeği ile ateş etti.

VATANDAŞ KÖPEĞE İLK YARDIMI YAPTI

Silah sesini duyanlar kanlar içerisinde kalan köpeği görünce durumu polis ve belediye ekiplerine bildirdi. Bu sırada bazı hayvanseverler ise yaralanan köpeğin bacağına ilk müdahalede bulunup kanamayı önlemek için bez bağladı.

GÖZALTINA ALINDI

Gelen polisler, köpeği yaralayan kişiyi gözaltına aldı. Olay yerine gelen belediye ekipleri de yaralı köpeği alarak tedavi için hayvan barınağına götürdü.

Köpeği vuran kişinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Şanlıurfa'da havlıyor diye köpeği av tüfeğiyle vurdu

Şanlıurfa'da havlıyor diye köpeği av tüfeğiyle vurdu

Şanlıurfa'da havlıyor diye köpeği av tüfeğiyle vurdu

Şanlıurfa'da havlıyor diye köpeği av tüfeğiyle vurdu

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