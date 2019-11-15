Şanlıurfa'da HDP'liler yine olay çıkardı

Şanlurfa'da HDP'li Suruç Belediye Başkanı Hatice Çevik’in gözaltına alınmasının ardından belediye binasında arama yapan polisler binaya giriş çıkışı yasakladı.
HDP'Lİ VEKİLE İZİN VERİLMEDİ, OLAY ÇIKARDI
Belediye binasının önüne gelen HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü, polis barikatını geçip belediye binasına girmek istedi.
Polis, Sürücü’nün içeriye girmesine izin vermeyince kısa süreli gerginlik yaşandı.
Polis, Sürücü ve yanındakilerin belediye önünden ayrılmasını istedi.
Ayşe Sürücü bölgeden ayrılmamakta ısrar edince polis tarafından uzaklaştırıldı.
Belediyeye girmek isteyen HDP’li vekile polis izin vermedi VİDEO