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Şanlıurfa'da HDP'liler yine olay çıkardı

Suruç Belediye Başkanı Hatice Çevik'in gözaltına alınmasının ardından belediye binasına girmeye çalışan HDP'liler, polis tarafından durduruldu.

İHA | 15.11.2019 - 14:12..
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Şanlurfa'da HDP'li Suruç Belediye Başkanı Hatice Çevik’in gözaltına alınmasının ardından belediye binasında arama yapan polisler binaya giriş çıkışı yasakladı.

HDP'Lİ VEKİLE İZİN VERİLMEDİ, OLAY ÇIKARDI

Belediye binasının önüne gelen HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü, polis barikatını geçip belediye binasına girmek istedi.

Polis, Sürücü’nün içeriye girmesine izin vermeyince kısa süreli gerginlik yaşandı.

Polis, Sürücü ve yanındakilerin belediye önünden ayrılmasını istedi.

Ayşe Sürücü bölgeden ayrılmamakta ısrar edince polis tarafından uzaklaştırıldı.

Belediyeye girmek isteyen HDP’li vekile polis izin vermedi VİDEO

Şanlıurfa'da HDP'liler yine olay çıkardı

Şanlıurfa'da HDP'liler yine olay çıkardı

Şanlıurfa'da HDP'liler yine olay çıkardı

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