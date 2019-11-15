Şanlıurfa'da HDP'liler yine olay çıkardı

Marmaray Atalar durağında, tansiyonunun düşmesiyle bayılan ve bacağı tren ile platform arasına sıkışan adam, hastanede tedavi altına alındı.

Bayılan adamın bacağı tren ile platform arasına sıkıştı

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Sosyal medyanın konuştuğu millli futbolcu Aycan Yanaç

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın formasını giyen Aycan Yanaç, güzelliğiyle son dönemde sosyal medyanın en çok konuştuğu isimlerden biri olmayı başardı.