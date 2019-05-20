taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0612
Euro
6.7743
Altın
1285.11
Borsa
87435.3
Gram Altın
250.514

Şanlıurfa'da heyelan oluşan bölgede yol kapatıldı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, üçüncü kez heyelan meydana gelen bölgedeki yolda hasar meydana geldi.

DHA | 20.05.2019 - 16:03..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

e

Dün akşam saatlerinde Fırat Nehri sahil yolundaki Kelaynak Üretim İstasyonu yakınlarında meydana gelen toprak kaymasının ardından bölgedeki yol, risk durumu devam ettiği gerekçesiyle ulaşıma kapatıldı.

13 EV TAHLİYE EDİLDİ

İlçede etkili olan yağışlar nedeniyle son 1 ay içerisinde 3 kez heyelan meydana gelen bölgedeki 13 ev, daha önce tahliye edilmişti.

Son olarak dün meydana gelen ve bir işyerinde hasara yol açan heyelanın ardından ulaşıma kapatılan yoldaki kaya parçaları ile molozların da temizlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Almanya'da Münih polisinden Galatasaray taraftarına uyarı

Almanya'da Münih polisinden Galatasaray taraftarına uyarı

138
FETÖ operasyonunda 249 kişiye gözaltı kararı

FETÖ operasyonunda 249 kişiye gözaltı kararı

185
Muslera tarihe geçti

Muslera tarihe geçti

60
Google, Huawei'ye rest çekti

Google, Huawei'ye rest çekti

159
Almanya'dan Schengen vizesine katı kurallar

Almanya'dan Schengen vizesine katı kurallar

136
Bağdat Caddesi'nde kutlama yapan taraftarlara saldırı

Bağdat Caddesi'nde kutlama yapan taraftarlara saldırı

392
Yeni eğitim sisteminde zorunlu ders sayısında değişiklik

Yeni eğitim sisteminde zorunlu ders sayısında değişiklik

112
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir