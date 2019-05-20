Şanlıurfa'da heyelan oluşan bölgede yol kapatıldı

Dün akşam saatlerinde Fırat Nehri sahil yolundaki Kelaynak Üretim İstasyonu yakınlarında meydana gelen toprak kaymasının ardından bölgedeki yol, risk durumu devam ettiği gerekçesiyle ulaşıma kapatıldı.

13 EV TAHLİYE EDİLDİ

İlçede etkili olan yağışlar nedeniyle son 1 ay içerisinde 3 kez heyelan meydana gelen bölgedeki 13 ev, daha önce tahliye edilmişti.

Son olarak dün meydana gelen ve bir işyerinde hasara yol açan heyelanın ardından ulaşıma kapatılan yoldaki kaya parçaları ile molozların da temizlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.