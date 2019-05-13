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Şanlıurfa’da heyelanı izleyenler ölümden döndü

Birecik ilçesinde meraklı gözlerle dağdan kopmak üzere olan dev kaya kütlesini izleyen vatandaşlar, kayaların altında kalmaktan son anda kurtuldu.

İHA | 13.05.2019 - 23:35..
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Akşam saatlerinde Birecik ilçesinde nesli tükenmek üzere olduğu için koruma altındaki kelaynakların üretim istasyonuna giden yolun da bulunduğu bölgede heyelan meydana geldi.

Şanlıurfa’da heyelanı izleyenler ölümden döndü

Şanlıurfa’da heyelanı izleyenler ölümden döndü

KAYALAR DÜŞMEDEN YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Dağdan kayaların kopmaya başlaması üzerine yolun trafiğe kapatılması büyük bir faciayı önledi. İftarını açmak için olayın yaşandığı yerin hemen karşısında bulunan Fırat Nehri’nin kıyısındaki parka giden vatandaşlar da büyük bir tehlike atlattı.

Şanlıurfa’da heyelanı izleyenler ölümden döndü

2 ARAÇ KAYALARIN ALTINDA KALDI

Meraklı gözlerle yaşananları izleyen vatandaşlar, kopan kayaların altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kayaların altında kalan 2 araç zarar gördü.

Şanlıurfa’da heyelanı izleyenler ölümden döndü

Aşırı yağışlar nedeniyle aynı bölgede yaklaşık 1 ay önce de iki kez heyelan yaşanmış ve bir iş yerinde hasar oluşmuştu.

Şanlıurfa’da heyelanı izleyenler ölümden döndü

Şanlıurfa’da heyelanı izleyenler ölümden döndü

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