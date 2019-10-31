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Şanlıurfa'da hırsızlık kameralara yakalandı

Şanlıurfa'da bir berber dükkanında yaşanan hırsızlık anı, güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.

AA | 31.10.2019 - 18:49..
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, bir berber dükkanına giren hırsızlar, çekmecedeki makasları bile aldılar.

Şanlıurfa'da berber dükkanındaki hırsızlık anı VİDEO

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

15 Temmuz Demokrasi Caddesi'nde berberlik yapan Metin Tuğrul, sabah iş yerine geldiğinde kapıları açık görünce durumu polise bildirdi. İş yerinde parmak izi çalışmasının ardından güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlık şüphelisinin yakalanması için çalışma başlattı.

GÖTÜRMEDİKLERİ SADECE KOLTUK KALDI

İş yerine, 6 ay içerisinde ikinci kez hırsız girdiğini belirten Tuğrul, şunları kaydetti: "Makine, televizyon hatta makaslarıma kadar hepsini almışlar. İş yerinde götürmedikleri sadece koltuklar kaldı, herhalde onları da araçları yok diye götüremediler. Eğer gerçekten ihtiyaç sahibiyse elimden ne gelirse yardımcı olurum. Evet, büyük bir rakam yardım edemem ama elimden ne gelirse yardım ederim kendilerine. Bir dahaki sefere bir şekilde bana not bıraksınlar, zarfı bir kenara köşeye bıraksınlar, ben yine yardımcı olurum kendilerine ama bu şekilde yapmasınlar."

SAÇ FIRÇASINI BİLE ALDILAR

Güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan görüntülere göre, sabaha karşı iş yerine gelen kimliği belirsiz iki şüpheli, önce duvardaki plazma televizyonu sökerek dışarı çıkıyor. Bir süre sonra tekrar geri dönen hırsızlar, iş yerindeki tıraş makinelerini, makas, saç fırçası ve havluları alıyor. Karanlık olan iş yerinde ellerindeki telefonların ışığıyla dolaşan hırsızlık zanlıları, güvenlik kamerasını fark edince iş yerinden ayrılıyor.

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