Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine 25 kilometre uzaklıktaki Çeltik Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
ARAÇLA KAÇANLAR DA 2 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ
Kavgada 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Araçla kaçan şüphelilerin çarptığı 2 kişi de olay yerinde hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'da iki aile arasında silahlı kavga: 6 ölü VİDEO
YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek ve Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı. Güvenlik güçleri, mahalle ve hastanelerde yoğun güvenlik önlemi aldı.