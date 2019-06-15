Şanlıurfa'da iki aile arasında silahlı kavga: 6 ölü

Siverek ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Araçla kaçan şüphelilerin çarptığı 2 kişi de hayatını kaybetti

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Leyla ile Mecnun suretinden: Aşk İçin Bir Kelime

Derin bir hisle ünlü aşk hikâyesi Leyla ile Mecnun’un izini sürerek kendisini bambaşka bir hikâyenin içinde bulan Bea’nin anlatımı çok samimi…