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Şanlıurfa'da iki aile arasında silahlı kavga: 6 ölü

Siverek ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Araçla kaçan şüphelilerin çarptığı 2 kişi de hayatını kaybetti

AA | 15.06.2019 - 12:01..
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine 25 kilometre uzaklıktaki Çeltik Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

ARAÇLA KAÇANLAR DA 2 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

Kavgada 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Araçla kaçan şüphelilerin çarptığı 2 kişi de olay yerinde hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da iki aile arasında silahlı kavga: 6 ölü VİDEO

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek ve Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı. Güvenlik güçleri, mahalle ve hastanelerde yoğun güvenlik önlemi aldı.

Şanlıurfa'da iki aile arasında silahlı kavga: 6 ölü

Şanlıurfa'da iki aile arasında silahlı kavga: 6 ölü

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