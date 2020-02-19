Şanlıurfa'da iki grup arasında kavga: 1 ölü 13 yaralı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Gölbaşı Mahallesi'nde, iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.

14 KİŞİ YARALANDI

Kavgada yaralanan 14 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalelerinin ardından bazı yaralılar Şanlıurfa'daki çeşitli hastanelere sevk edildi.

1 KİŞİ MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yaralılardan durumu ağır olan Celal S. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri olay yerinde ve hastane çevresinde yoğun güvenlik önlemi alırken, kavgaya karışanları yakalamak üzere çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.