Şanlıurfa'da iki grup arasında kavga: 2 yaralı

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Hacıömer Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

Kavgada R.S. (38) ile M.S. (22) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

KAVGAYA KARIŞANLAR ARANIYOR

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kavgaya karışan şahısların tespit edilmesi ve olayın çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.