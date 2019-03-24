Şanlıurfa'da iki kişi öldürülmüş halde bulundu

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesindeki iki katlı bir evde ikamet eden 63 yaşındaki İmam Atlı'dan haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.
Çilingir yardımıyla kapıyı açıp eve giren ekipler, Atlı ile Ziya Karaçizmeli'yi (45) silahla vurulmuş halde buldu. 112 Acil Servis ekiplerince, Atlı ve Karaçizmeli'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
VALİ TALİMAT VERDİ
İncelemenin ardından cesetler, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğü'ne gönderildi. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ile Bozova Kaymakamı Zekeriya Göker, olay yerinde incelemelerde bulundu.
Vali Erin'in, olayın adli ve idari yönden çok yönlü araştırılması talimatını verdiği öğrenildi.