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Şanlıurfa'da iki kişi öldürülmüş halde bulundu

Biri 63, diğeri 45 yaşında olan iki kişi, evlerinde silahla öldürüldü. Şanlıurfa'daki feci olayla ilgili Vali Abdullah Erin, çok yönlü araştırma yapılması için talimat verdi.

AA | 24.03.2019 - 13:44..
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Şanlıurfa'nın Bozova ilçesindeki iki katlı bir evde ikamet eden 63 yaşındaki İmam Atlı'dan haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.

Çilingir yardımıyla kapıyı açıp eve giren ekipler, Atlı ile Ziya Karaçizmeli'yi (45) silahla vurulmuş halde buldu. 112 Acil Servis ekiplerince, Atlı ve Karaçizmeli'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Şanlıurfa'da iki kişi öldürülmüş halde bulundu

VALİ TALİMAT VERDİ

İncelemenin ardından cesetler, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğü'ne gönderildi. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ile Bozova Kaymakamı Zekeriya Göker, olay yerinde incelemelerde bulundu.

Şanlıurfa'da iki kişi öldürülmüş halde bulundu

Vali Erin'in, olayın adli ve idari yönden çok yönlü araştırılması talimatını verdiği öğrenildi.

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