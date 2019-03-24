Şanlıurfa'da iki kişi öldürülmüş halde bulundu

Arjantin Milli Takımı, Messi'nin takıma geri dönmesini bir video ile duyurdu

1 İnan Kıraç: Liselileri küçümseyen sonucuna katlanır Galatasaray Kulübü'nde büyük söz sahibi olan liselilerin ağabeyliğini yapan İnan Kıraç, Mustafa Cengiz yönetimini "Kimse liselileri küçük görmesin sonucuna katlanır" diyerek uyarmıştı.

2 El Nur Camii yeniden ibadete açıldı Müslümanlar Yeni Zelanda'da terör saldırısının yaşandığı camide namaz kılmaya devam ediyor.

3 Galatasaray genel kurulunda mikrofona yansıyan konuşma Dün yönetimin ibra edilmemesine yol açan oylamada evetlerin fazla olduğu, ortaya çıkan bir video ile gündeme geldi. Cengiz yönetimi bu video ile mahkemeye gidecek.

4 Tarkan kızına gelen reklam teklifini kabul etmedi Megastar Tarkan, temmuz ayında doğan kızı için gelen reklam teklifini reddetti. 5 milyonluk teklifi veren mama firması, sadece bir kare fotoğraf istemişti.

5 İç çamaşırına gizlediği uyuşturucuyla yakalandı Van’da uçağa binmek isteyen bir şahıs, transit yapacağı uyuşturucuları havalimanından geçiremedi, polise takıldı.

6 Hayal gücü ile görünmeyeni gören yazar: Jules Verne Hugo Gernsback ve H. G. Wells ile birlikte “Bilimkurgunun babası” olarak anılan yazar Jules Verne’nin bugün ölüm yıl dönümü. Kitap Ayracı olarak kendisini sevgi ve saygı ile anıyoruz.