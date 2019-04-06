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Şanlıurfa'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Şanlıurfa’da çalıştığı inşaatın 3. katından düşen Suriye uyruklı işçi yaşamını yitirdi.

İHA | 06.04.2019 - 14:16..
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Olay, geçen 27 Mart günü Eyyübiye Mahallesi’nde yapımı devam eden bir inşaatta yaşandı. Edinilen bilgiye göre inşaata kalıpçı olarak çalışan Halil Hamidaş (30), 3’üncü kattan dengesini kaybederek, beton zemin üzerine düştü.

BU SABAH KURTARILAMADI

Ağır yaralanan Suriyeli işçi, ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Hamidaş, bu sabah doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Şanlıurfa'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

4 çocuk babası Hamidaş’ın cenazesi Şanlıurfa Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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