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Şanlıurfa'da istinat duvarı çöktü

Olayda bir otomobil kullanılamaz hale gelirken, duvarın yıkıldığı odadaki eşyalar zarar gördü.

AA | 03.01.2019 - 14:33..
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Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesi Atakent Mahallesi'ndeki binanın istinat duvarı, sağanağın etkisiyle alt kattaki ev ile otomobilin üzerine yıkıldı.

Çökmenin etkisiyle evin iki odası ve balkonundaki duvarlar kısmen yıkıldı, otomobil kullanılmaz hale geldi, aydınlatma direği devrildi.

Karaköprü Belediyesi görevlileri, olay yerinde incelemelerde bulundu.

Şanlıurfa'da istinat duvarı çöktü

Ev sahibi Yaşar Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, gürültüyle uyandıklarını ve çok korktuklarını söyledi.

"BAĞIRARAK YANIMIZA KOŞTULAR"

İstinat duvarının, çocukların ders çalıştıkları odaların üzerine yıkıldığını belirten Demir, şunları kaydetti: "Ben ve çocuklarım çok korktuk. Odadaki bir çocuğum yanımdaydı, diğerleri ise ders çalışıyordu. İki çocuk odasının duvarları yıkıldı, eşya kullanılamaz hale geldi. Çocuklar çok korktu ve bağırarak yanımıza koştular. Çok şükür, kimsede bir sorun yok.

Şanlıurfa'da istinat duvarı çöktü

Çocukları anneannelerine bıraktım, çünkü çok etkilendiler. Bir komşumun da otomobili duvarın altıda kaldı. Odadaki yatak başı bir çocuğumu korumuş, eğer o olmasaydı belki daha kötü bir sonuç olabilirdi. Yetkililerden bize yardımcı olmalarını istiyoruz."

Şanlıurfa'da istinat duvarı çöktü

Şanlıurfa'da istinat duvarı çöktü

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