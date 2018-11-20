Şanlıurfa'da kaçak elektrikle mücadele

DEDAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada, Şanlıurfa'da son 10 gündeki saha denetimlerinde tespit edilen 10 kaçak trafoya savcılık kararıyla el konulduğu bildirildi.

600 EVE BEDAVA ELEKTRİK

Çoğu tarımsal sulamada kullanılan kaçak trafoların 600 haneye enerji sağlayabilecek kapasiteye sahip olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bir yandan müşterilerine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile EPDK mevzuatlarına uygun biçimde kesintisiz enerji verebilmek için yatırım yapan Dicle Elektrik, diğer yandan da enerji kalitesini artırabilmek için kaçak elektrik kullananlara karşı mücadele ediyor. Bunun için ‘3K’ adıyla hayata geçirdiği Kayıpsız, Kesintisiz ve Kaliteli Enerji Projesi'ni yürüten şirket, kaçak kullanımla hem teknolojik olarak hem da insan gücüne dayalı saha denetimleri yaparak mücadele ediyor.

SİVEREK İLÇESİNE BAĞLI KÖYLER

Bu çerçevede Dicle Elektrik Dağıtım İl Müdürlüğü ekiplerinin, son 10 gün içinde jandarmanın desteğiyle, Siverek ilçesine bağlı Destek, Ördek ve Kalınağaç köyleri ve Gürakar mevkisinde gerçekleştirdikleri denetimler sırasında 10 kaçak trafo tespit edildi."





VİNÇLE SÖKÜLDÜ

Şirket avukatlarının başvurusu üzerine savcılık kararıyla el konulan kaçak trafoların vinçlerle söküldüğü ifade edildi.