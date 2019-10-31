Şanlıurfa'da kaçak kullanımı önleme araçları tahrip ediliyor

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde, kaçak tüketimi önlemesi için kurulan 2 alçak gerilim sayaç otomasyon panosuna kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen saldırılar sonrası, panolar kullanılamaz hale geldi. Peş peşe yaşanan saldırılardan sonra polis, çalışma başlattı.

BAZI KESİMLER RAHATSIZ

Dicle Elektrik Dağıtım, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK), enerji kalitesini artırmak için kaçak kullanımla mücadele ediyor. Bu çerçevede geliştirilen alçak gerilim sayaç otomasyon panoları bölge genelinde birçok yerleşim alanında kuruluyor. İletim hatlarının yer altına alınması çalışmaları ile birlikte kurulan panolar sayesinde kaçak kullanım oranı azalırken, enerji kalitesinde de artış görülüyor. Dicle Elektrik ekiplerinin çalışmalarında sona yaklaşılması, söz konusu bu yatırım tamamlandığında artık kaçak elektrik kullanamayacaklarını fark eden bazı kesimleri harekete geçirdi.

KULLANILAMAZ HALE GETİRİLDİ

Viranşehir ilçesi Şarkpınar Mahallesi'nde kurulan panolardan 2’si yaşanan saldırı sonucunda kırılarak kullanılamaz hale getirildi. Yaşanan olay sonrası tutanak tutulurken, olayla ilgili olarak gerekli şikayetler de yapıldı. Onlarca abonenin enerjisiz kalmasına neden olan saldırı sonrasında kullanılamaz hale getirilen panolar, yenileriyle değiştirildi.

SALDIRI TEKRARLANDI

Yenileriyle değiştirilen panolara, bir gün sonra aynı mahalle ve aynı sokakta kimliği belirsiz kişiler tarafından yeniden saldırı yapıldı. Yapılan saldırı sonrası panolar tamamen tahrip edilirken, saldırı nedeniyle onlarca abone elektriksiz kaldı. Yaşanan saldırı üzerine polis soruşturma başlatırken, Dicle Elektrik ekipleri saldırı sonunda tahrip edilen panoların yerlerine yenilerinin montajı için çalışmalarına yeniden başladı.