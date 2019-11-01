Şanlıurfa'da kaçakçılık operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Şanlıurfa'nın Suruç ve Birecik ilçesinde, ekipler tarafından yürütülen istihbarat çalışmaları sonucunda iki farklı adrese yapılan operasyonda, 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Adreslere yapılan operasyonda; 3 AK47 marka Kalaşnikof, piyade tüfeğine ait 6 adet şarjör, 2 tabanca ve 4 şarjör, 3 av tüfeği ve silahlara ait bin 300 mühimmat, 1 kesici alet ele geçirildi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Zanlıların, adli kontrol işlemlerinin bitmesinin ardından tutuklanarak cezaevine götürüldükleri belirtildi.