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Şanlıurfa'da kaçakçılık operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Suruç ve Birecik ilçelerinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, çok sayıda uzun namlulu silah ele geçirildi.

İHA | 01.11.2019 - 14:42..
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Şanlıurfa'nın Suruç ve Birecik ilçesinde, ekipler tarafından yürütülen istihbarat çalışmaları sonucunda iki farklı adrese yapılan operasyonda, 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Adreslere yapılan operasyonda; 3 AK47 marka Kalaşnikof, piyade tüfeğine ait 6 adet şarjör, 2 tabanca ve 4 şarjör, 3 av tüfeği ve silahlara ait bin 300 mühimmat, 1 kesici alet ele geçirildi.

Şanlıurfa'da kaçakçılık operasyonunda 2 kişi tutuklandı

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Zanlıların, adli kontrol işlemlerinin bitmesinin ardından tutuklanarak cezaevine götürüldükleri belirtildi.

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