Şanlıurfa'da kaldırımdan çıkan duman araştırılıyor

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İstanbul, yurt içi hasıladan en yüksek payı aldı

2018 yılının il bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla verileri paylaşıldı. Verilere göre yüzde 31 ile Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'dan en yüksek pay İstanbul'un oldu.