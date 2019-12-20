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Şanlıurfa'da kaldırımdan çıkan duman araştırılıyor

Kaldırım taşından çıkan dumanları gören vatandaş, paniğe kapıldı.

DHA | 20.12.2019 - 12:36..
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Şanlıurfa Süleymaniye Mahallesi'nde market işleten Sabri Çelik’in iş yeri önündeki kaldırımda, temizlik ekipleri suyla kaldırımı yıkadıkları sırada dondurma dolabının bulunduğu kaldırım taşları arasından yükselen dumanı fark etti.

İHBAR EDİLDİ

Durumun iletildiği iş yeri sahibi, dumanın çıkmaya devam etmesi üzerine itfaiye ve zabıta ekiplerine ihbarda bulundu.

Kaldırım taşının altından çıkan duman şaşırtıyor -1

YER ALTI KABLOLARINDA ARIZA OLABİLİR

İhbar üzerine bölgeye geçen ekipler, dumanın kaynağını bulamazken, DEDAŞ ekipleri ise bölgedeki yer altı kablolarında arıza olabileceği ihtimali üzerine enerjiyi kesti.

STETESKOPLA DİNLEYENLER OLDU

Mahallede merak uyandıran dumanın sırrını çözmek için çevredekiler, stetoskopla dinleme yapıp, elleriyle taşları çıkarttı.
Ekipler, saatlerdir çıkmaya devam eden dumanın çıkış sebebini araştırıyor.

Kaldırım taşının altından çıkan duman şaşırtıyor -2

Kaldırım taşının altından çıkan duman şaşırtıyor -3

Kaldırım taşının altından çıkan duman şaşırtıyor -4

Kaldırım taşının altından çıkan duman şaşırtıyor -5

Kaldırım taşının altından çıkan duman şaşırtıyor -6

Kaldırım taşının altından çıkan duman şaşırtıyor -7

Kaldırım taşının altından çıkan duman şaşırtıyor -8

Kaldırım taşının altından çıkan duman şaşırtıyor -9

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