Şanlıurfa'da kaldırımdan çıkan duman araştırılıyor

Şanlıurfa Süleymaniye Mahallesi'nde market işleten Sabri Çelik’in iş yeri önündeki kaldırımda, temizlik ekipleri suyla kaldırımı yıkadıkları sırada dondurma dolabının bulunduğu kaldırım taşları arasından yükselen dumanı fark etti.
İHBAR EDİLDİ
Durumun iletildiği iş yeri sahibi, dumanın çıkmaya devam etmesi üzerine itfaiye ve zabıta ekiplerine ihbarda bulundu.
YER ALTI KABLOLARINDA ARIZA OLABİLİR
İhbar üzerine bölgeye geçen ekipler, dumanın kaynağını bulamazken, DEDAŞ ekipleri ise bölgedeki yer altı kablolarında arıza olabileceği ihtimali üzerine enerjiyi kesti.
STETESKOPLA DİNLEYENLER OLDU
Mahallede merak uyandıran dumanın sırrını çözmek için çevredekiler, stetoskopla dinleme yapıp, elleriyle taşları çıkarttı.
Ekipler, saatlerdir çıkmaya devam eden dumanın çıkış sebebini araştırıyor.