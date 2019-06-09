Şanlıurfa'da kamyon 3 otomobili biçti: 3 yaralı

Şirinkuyu mevkisinde, Mehmet S. hakimiyetindeki 63 EB 429 plakalı kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen 3 otomobili önüne katarak ezdi.
1 SAATLİK ÇABAYLA ÇIKARILDILAR
Meydana gelen kazada demir yığınına dönen araçlarda sıkışan Mehmet Temur ve yanında bulunan Şerif Uçar ve İhsan Temur itfaiye ekiplerince bir saatlik çalışmanın ardından sıkıştığı otomobilden kurtarıldı.
Yaralılar ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kamyon sürücüsü ifadesi alınmak için polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.