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Şanlıurfa'da kamyon 3 otomobili biçti: 3 yaralı

Siverek ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen 3 araca çarparken, 3 kişi ağır yaralandı.

İHA | 09.06.2019 - 04:31..
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Şirinkuyu mevkisinde, Mehmet S. hakimiyetindeki 63 EB 429 plakalı kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen 3 otomobili önüne katarak ezdi.

Şanlıurfa'da kamyon 3 otomobili biçti: 3 yaralı

1 SAATLİK ÇABAYLA ÇIKARILDILAR

Meydana gelen kazada demir yığınına dönen araçlarda sıkışan Mehmet Temur ve yanında bulunan Şerif Uçar ve İhsan Temur itfaiye ekiplerince bir saatlik çalışmanın ardından sıkıştığı otomobilden kurtarıldı.

Şanlıurfa'da kamyon 3 otomobili biçti: 3 yaralı

Yaralılar ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kamyon sürücüsü ifadesi alınmak için polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'da kamyon 3 otomobili biçti: 3 yaralı

Şanlıurfa'da kamyon 3 otomobili biçti: 3 yaralı

Şanlıurfa'da kamyon 3 otomobili biçti: 3 yaralı

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