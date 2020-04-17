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Şanlıurfa'da karantina uygulamaları

Şanlıurfa'da koronavirüs önlemleri kapsamında bir apartman karantinaya alınırken, 5 apartmanda ise sona ererken

AA |
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Şanlıurfa'da karantina uygulamaları

Merkez Eyyübiye ilçesi Yenice Mahallesinde bulunan apartmanda bir kişinin Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması nedeniyle söz konusu apartmanda 14 gün karantina tedbirlerinin uygulanması kararlaştırıldı.

Karar üzerine apartmana giriş ve çıkışlar kapatıldı.

5 APARTMANDA KARANTİNA KALDIRILDI

Merkez Eyyübiye, Haliliye ve Karaköprü ilçeleri ile Viranşehir ilçesinde ise 5 apartmanda uygulanan 14 günlük karantina süresi doldu. Burada yaşayan vatandaşların yerinde yapılan son kontrollerinde herhangi bir olumsuzluk bulunmadığının tespit edilmesi üzerine karantina uygulaması sonlandırıldı.

Öte yandan valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulunca Kovid-19 salgını nedeniyle kentte yeni tedbirler de alındı.

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