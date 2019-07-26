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Şanlıurfa'da kaza: 4 kişi yaralandı

Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bariyerlere çarparak takla attı.

DHA | 26.07.2019 - 00:44..
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Şanlıurfa'da akşam saatlerinde İpekyol Bulvarı'nda kaza meydana geldi.

Kent merkezi istikametine giden Mehmet K. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu köprülü kavşak çalışmasının yapıldığı alanda yol ortasına konulan beton bariyerlere çarparak takla attı.

4 KİŞİ YARALANDI

Ters dönen otomobildeki 4 kişi yaralı olarak kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.

Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Balıklıgöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'da kaza: 4 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da kaza: 4 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da kaza: 4 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da kaza: 4 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da kaza: 4 kişi yaralandı

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