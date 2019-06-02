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Şanlıurfa'da kaza yapan araç taş yığınına çıktı

Kentin Siverek ilçesinde kaza yapıp taşların üzerinde duran aracı görenler gözlerine inanamadı.

İHA | 02.06.2019 - 09:09..
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İlginç kaza, akşam saatlerinde Siverek-Adıyaman karayolunun 3’üncü kilometresinde meydana geldi.

TAŞ YIĞINLARININ ÜZERİNE UÇUP, DURDU

Siverek istikametinden Adıyaman istikametine doğru seyir halinde bulunan sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 16 TJ 790 plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampol kenarında bulunan taş yığınlarının üzerine uçtu.

Şanlıurfa'da kaza yapan araç taş yığınına çıktı

Şanlıurfa'da kaza yapan araç taş yığınına çıktı ViDEO

KAZAYI GÖRENLER ŞAŞTI KALDI

Kazada ölü veya yaralı olmazken, taşların üzerine uçan ve askıda kalan araçta da küçük çaplı hasar meydana geldi.

Adeta elle taşların üzerine konulmuş gibi aracı gören vatandaşlar, gözlerine inanamadı. Yoldan geçenler ilginç kazayı cep telefonlarıyla kaydetti.

Şanlıurfa'da kaza yapan araç taş yığınına çıktı

Şanlıurfa'da kaza yapan araç taş yığınına çıktı

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