Şanlıurfa'da kaza yapan araç taş yığınına çıktı

Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı ve Ardahan çevrelerinin öğle saatlerinden itibaren akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu geçecek.

4

Boşanmak istediği eşini vuracakken tabanca tutukluk yaptı

İzmir'de 29 yaşındaki Doğukan Bilvar, 5 yıldır evli olduğu 2 çocuklu eşini boşanmak istediği için tabancayla vurmak istedi, ancak tabanca tutukluk yaptı ve genç kadın ayağından vuruldu.