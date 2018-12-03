Şanlıurfa’da kitap fuarı ziyaretçi akınına uğradı

1 Berat Albayrak enflasyon rakamlarını yorumladı Bakan Albayrak, "Bu tablo enflasyonda düşüşün güçlü bir şekilde başladığını ve bu düşüş eğiliminin süreceğini göstermektedir." dedi.

2 Şehir içinde yer alan AVM’lerin trafiğe etkisi İstanbul'un en önemli sorunlarının başında trafik yoğunluğu geliyor. Şehir içinde inşa edilen AVM’ler de bu yoğunluğa neden olan etkenler arasında gösteriliyor.

3 Buse Terim'in vale isyanı Nisan'da kızı Naz'ı dünyaya getirerek ikinci kez anne olan Buse Hanım, 2 yaşındaki kızı Nil ve eşi Volkan Bahçekapılı ile gezmeye çıktı.

4 Rusya ve Arjantin’den nükleerde stratejik iş birliği Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te düzenlenen G20 Zirvesi, Rusya ve Arjantin arasında önemli bir iş birliğine sahne oldu.

5 Fransa'da yaşanan olaylara basın sessiz Paris'te gerçekleşen Sarı Yelekliler protetsolarına Fransız basını sessiz kalıyor. Basında lokomotif olarak bilinen Le Monde, olaylara tek bir satır dahi yer vermedi.

6 Kasım ayının zam şampiyonu soğan oldu Fiyatı 1 hafta içerisinde iki katına çıkan, stokçuluk tartışmalarıyla gündem olan soğan fiyatları TÜİK verilerine göre geçtiğimiz ay yüzde 50 zamlandı.