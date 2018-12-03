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Şanlıurfa’da kitap fuarı ziyaretçi akınına uğradı

Şanlıurfa’da bu yıl 2’ncisi düzenlenen Ulusal Şanlıurfa Kitap Fuarı son gününde ziyaretçi akınına uğradı, toplamda 300 bin kitapsever fuarı gezdi.

Haber Merkezi | 03.12.2018 - 09:47..
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Karaköprü ilçesindeki Şanlıurfa Fuar Merkezi’nde bu yıl ikincisi düzenlenen Ulusal Şanlıurfa Kitap Fuarı, okur-yazar buluşmaları, imza günleri ve çeşitli konferanslarla bugün ziyaretçi akınına uğradı.

KİTAPSEVERLERDEN FURA YOĞUN İLGİ

250 yayınevi ile 150 yazarın katılım gösterdiği fuarın son gününde toplamda 300 bin ziyaretçi alanı gezerek, binlerce kitabı aynı bölgede bulabilme imkanına erişti.

Kitap fuarını gezen vatandaşlar, insan gelişimine yönelik etkinliklerin devamını dileyerek, yoğunluk karşısında okur-yazar oranında büyük bir gelişmeye şahit oldukları için mutlu olduklarını aktardı.

Şanlıurfa’da kitap fuarı ziyaretçi akınına uğradı

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