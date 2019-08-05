Şanlıurfa'da Bahçelievler Mahallesi'nde aynı apartmanda oturan iki ailenin bireyleri, bahçeye çöp bırakılması yüzünden tartışmaya başladı.
Tartışma, kısa sürede büyüyüp, taş ve sopaların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Kavgada 3 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla hastaneye götürülüp, tedaviye alındı.
Şanlıurfa'da komşu ailelerin çöp kavgası VİDEO
KAVGAYA KARIŞANLARA GÖZALTI
Polis ekipleri ise kavgaya karışan 8 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.