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Şanlıurfa'da lahmacun sırasında iki grup birbirine girdi

Lahmacun sırası yüzünden fırında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 5 kişi yaralanırken 3 kişi gözaltına alındı.

İHA | 25.05.2019 - 22:38..
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İftar vakti Şanlıurfa’nın merkez Karaköprü ilçesinde sıra kavgasu yaşandı.

İki grup arasında lahmacun yaptırma sırası nedeniyle fırında kavga çıktı. Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da lahmacun sırasında iki grup birbirine girdi

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine giden sağlık ekipleri, kavgada yaralanan Ali Ö., Bahattin Ö. ve Muhammed Aziz Ö.’yü Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırırken İbrahim Y. ile Nasır K.’yi ise Balıklıgöl Devlet Hastanesine götürdü. Kavgayı ayırmak için olay yerine giden polis ekipleri kavgaya karıştığı belirlenen 3 kişiyi gözaltına aldı.
Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Şanlıurfa'da lahmacun sırasında iki grup birbirine girdi


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