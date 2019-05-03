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Şanlıurfa'da lastiği patlayan otomobil devrildi: 7 yaralı

Bozova ilçesinde, lastiği patlayan otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaza yaptı.

DHA | 03.05.2019 - 21:13..
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Şanlıurfa-Bozova karayolunun 30’uncu kilometresinde kaza meydana geldi.

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mehmet İpek yönetimindeki otomobilin lastiğinin patlaması sonucu, sürücüsüsün direksiyon kontrolünü yitirdiği araç devrildi.

7 KİŞİ YARALANDI

Sürücü İpek ile otomobildeki Kader, Muhammed Yasir ile Yusuf İpek, Zeliha, Türkan ve Havva Nur Deniz yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılardan Zeliha ve Havva Nur Deniz, ilk müdahalenin ardından hayati tehlikesi olduğu gerekçesi ile Şanlıurfa'ya sevk edildi.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Şanlıurfa'da lastiği patlayan otomobil devrildi: 7 yaralı

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